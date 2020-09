Origins, la nouvelle mise à jour 3.0 pour No Man’s Sky

Origins est la nouvelle mise à jour pour No Man’s Sky. Cette dernière est disponible dès maintenant, et ce gratuitement. Au programme, du contenu qui devrait étendre considérablement l’univers du jeu à l’aide de nouvelles planètes, d’environnements plus variés, de nouvelles conditions climatiques, de nouvelles créatures et plus encore. La bande-annonce visible ci-dessous illustre ces nouveautés.

Aussi, l’interface et le menu ont été révisés afin d’offrir un visuel plus esthétique et intuitif. Le mode photo a été remanié et de nouveaux filtres sont disponibles pour celles et ceux qui s’amusent à prendre de belles captures. Afin d’en découvrir plus de cette mise à jour, je vous invite à vous rendre sur le site officiel du jeu, qui la détaille via de nombreuses captures d’écran. Si tout cela vous donne envie d’acheter le jeu, sachez que No Man’s Sky est en promo pour 27,49€ au lieu de 54,99€ sur Steam jusqu’au 5 octobre, et encore un peu moins cher chez notre partenaire Gamesplanet, pour 24,99€.