Farah et Nikolai débarquent sur Call of Duty: Modern Warfare & Warzone

Deux personnages connus des joueurs débarquent en tant qu’opérateurs le 29 septembre prochain pour la saison six de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone. Il s’agit de Farah, membre fondateur et commandante de la Force de libération de l’Urzikstan et de Nikolai, informateur Russe pour le compte des Britanniques dans les précédents Modern Warfare. Une cinématique visible ci-dessous accompagne cette information, dans laquelle vous pourrez voir les deux personnages concernés à l’œuvre.