Attention, ce n’est pas un mode officiel mais un mod. Développé par deux petits gars, pendant que Bethesda est occupé à pondre des mises à jour pour le mode multi de Doom Eternal et des DLCs solo façon more of the same. Vous pouvez découvrir ci-dessous un trailer pour un mode Horde sur Doom Eternal. Si vous n’êtes pas familier de ce type de mode, le principe est assez simple : une arène et des vagues de monstres. Ce qui dans la description correspond plutôt au gameplay offert par Doom. Pour être au courant de la sortie et du téléchargement, le plus simple est encore de suivre le développeur sur Twitter. Il sera disponible dès le 13 septembre prochain.