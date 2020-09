En accès anticipé depuis septembre 2018, Breathedge, le jeu de survie dans l’espace qui mélange poulet, urine et humour noir sortira définitivement le 5 novembre prochain. D’ailleurs, bonne nouvelle : le support de la VR est en développement et devrait débarquer un jour ou l’autre. En tout cas, elle ne sera pas prête pour le 5 novembre. Et si ça vous intéresse, une version console est aussi dans les tuyaux (Switch, Xbox et PS4). La sortie du jeu marquera la fin de l’histoire qu’ils ont débuté il y a 2 ans. Ce sera aussi l’occasion de faire un retour sur NoFrag. Quand j’ai lancé le jeu à l’époque, le contenu était maigre et il était difficile d’écrire quelque chose dessus. Rendez-vous au mois de novembre, juste avant la sortie de Cyberpunk 2077.