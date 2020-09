Stride : le jeu de parkour en VR est disponible en accès anticipé

Stride, ou Mirror’s Edge en VR, est désormais disponible sur Steam en accès anticipé. Cette version donne uniquement accès au mode Infini dans lequel le joueur avance dans un monde généré procéduralement. L’occasion d’y tester les différents mouvements permis par le jeu et, autant vous le dire tout de suite, va y avoir du sport.

Le but du studio est de proposer une expérience rappelant les sensations du véritable parkour de chez vous, sans le risque de faire une chute mortelle. Vous ne resterez pas avachi dans votre fauteuil pour autant car le jeu demande tout de même de reproduire activement certains mouvements (se baisser pour la glissade, agiter les bras pour courir, etc.). Bref, de quoi éliminer un peu de vos excès estivaux.

Les développeurs ajouteront encore trois modes de jeux d’ici la fin de l’année : un contre-la-montre, un mode horde et, concluant l’accès anticipé, le mode histoire. Stride est disponible sur Steam pour 16,79€ et devrait bientôt être publié sur les plateformes Oculus et Viveports. Il est compatible avec les casques Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality.