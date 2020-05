Du 28 mai au 11 juin, Warhammer: Vermintide 2 héberge un événement temporaire intitulé Skulls for the Skull Throne. L’occasion d’obtenir du loot qui ne sera plus accessible ensuite. Pour débloquer ces éléments cosmétiques, vous devez récupérer des crânes. Voilà. Un événement passionnant. Notez que pour l’occasion le jeu et ses DLCs sont en soldes à -75%.