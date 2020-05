Comme annoncé à l’occasion de la dernière mise à jour, Satisfactory arrive sur Steam. Ce sera finalement le 8 juin prochain. La page Steam est déjà disponible et vous pouvez donc wishlist ce Factorio-like à la première personne. Bien évidemment, ce sera toujours en accès anticipé puisque pour l’instant aucune date n’est avancée pour la sorte définitive. Si les détails vous intéressent, Coffe Stain, les développeurs, viennent de publier un devblog en vidéo pour expliquer où ils en sont.

Hey guess what?! Satisfactory is coming to Steam on Monday, June 8 (for realz)!

And yeah, we said Tuesday in the past, but we say a lot of things. pic.twitter.com/ykjQDQRLfj

— Satisfactory (@SatisfactoryAF) May 29, 2020