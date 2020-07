Les développeurs de Witchfire donnent quelques nouvelles à travers une note de blog. Bien évidemment, ils sont toujours incapables de donner une fenêtre de sortie pour leur bébé. Ils en profitent d’ailleurs pour rappeler que les choses prennent du temps, en citant quelques exemples comme Soma ou Limbo qui ont respectivement pris 6 et 5 ans à produire. Alors : soyez patient. Néanmoins, ils partagent quelques images pour montrer environnements et adversaires. Vous avez même le droit à une courte vidéo, visible ci-dessous, pour illustrer le système d’animation et d’IA.