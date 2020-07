Nous apprenons aujourd’hui que la prochaine conférence numérique d’Ubisoft, la Ubisoft Forward, se déroulera en septembre, sans avoir de date précise pour le moment. Vous le saviez sûrement déjà, mais le 12 juillet dernier Ubisoft organisait une première conférence numérique suite à l’annulation de l’E3 cette année. Durant cet événement que j’ai trouvé plutôt ennuyant était dévoilé le premier trailer pour Far Cry 6. Ce dernier avait d’ailleurs fuité avant la conférence, c’est dommage.

On ne sait pas ce que l’on y découvrira, peut-être des images de Far Cry 6 et sûrement des images pour Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion, mais il devrait y avoir aussi de nouvelles annonces. Je vous vois vous faire des idées, mais n’oubliez pas que tout est possible : Rayman, Just Dance, Prince of Persia… Far Cry 6 sera peut-être le seul FPS mentionné.