Vous pouvez découvrir ci-dessous le trailer de The Fabled Woods, un walking sim se déroulant en pleine forêt. La vidéo ne nous montre pas grand chose : on y apprend qu’on pourra lire des notes dissimulées dans le jeu et manipuler des objets pour les examiner uniquement.

Les développeurs insistent sur l’absence d’action et de puzzle au sein du jeu. Ils citent également Firewatch et Gone Home comme sources d’inspiration, The Fabled Woods sera constitué de trois récits qui se croisent et qui semblent tourner autour d’un père recherchant son fils disparu. Ce simulateur de marche, comme on dit si bien chez nous, est édité par Headup et développé par Cyberpunch Studios.

On peut être sceptique à l’idée que ce soit un énième walking sim qui se passe dans une forêt, mais reste à voir ce qui nous sera raconté. Il sortira autour de 2020 selon la page Steam et disposera de sous-titres français.