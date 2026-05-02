L’accès anticipé de Subnautica 2 sortira le 14 mai

Dans un trailer cinématique absolument naze, Unknown Worlds annonce enfin officiellement la date de sortie de l’accès anticipé de Subnautica 2 : ce sera le 14 mai. On vous en parlait la semaine dernière, le jeu n’est plus édité par Krafton, suite aux différends entre le géant coréen et les ex-ex-dirigeants du studio. Cette nouvelle vidéo n’a absolument pas vocation à nous en apprendre plus sur le gameplay, il faudra se contenter des précédents devlogs pour cela.
À la rédac’, l’attente est partagée : certains s’en tamponnent l’oreille avec une babouche, tandis que d’autres ont déjà posé leur RTT (un jour férié, ce qui en dit long sur leur détermination). Mais comme il y a maintenant une composante coop, les amoureux du premier opus craignent tout de même que le titre soit beaucoup moins immersif, puisque le sentiment de solitude faisait partie intégrante de l’expérience originale. On est donc curieux de voir comment ils se sont débrouillés.
En attendant le 14 mai, vous pouvez ajouter Subnautica 2 à votre liste de souhaits Steam ou Epic Games Store, s’il vous fait de l’œil.
Je pourrais jamais le faire, ça me terrifie, mais j’espère qu’il sera à la hauteur du premier pour les fans de la licence
On va enfin savoir ce que ça vaut.
Je croise les doigts !!
Sinon :
J’ai fait le premier l’année dernière et ça a été une incroyable expérience pour moi, je ne m’attendais pas à ce que ça me fasse cet effet. J’ai juste regretté de ne pas l’avoir fait en ironman pour que les sensations soient encore plus fortes.
Je suis impatient du coup pour celui-ci mais, comme tu le dis, très circonspect avec cet ajout du multijoueur. Je ne le ferai pas pendant l’early access (ça casserai la découverte) et très probablement pas en multi. J’espère qu’ils pourront aller au bout.
Quand je lis ça :
« Subnautica 2 inclura un mode multijoueur, plusieurs biomes, quelques éléments narratifs, ainsi qu’une variété de créatures, et d’objets à fabriquer.
Et quand je lis plus bas que l’EA va durer 3 ans.
Je me dis qu’ils ont vraiment rien branlé pendant tout ce temps et se foutent un peu du monde avec leur EA du pauvre. Les gars vont toucher 150M pour ça ?
Ou alors durant un an le studio a été dans une situation catastrophique (je dirais même, qu’ils avaient la tête sous l’eau) parce qu’ils ont failli sortir le jeu en accès anticipé, que le studio allait toucher 25 millions de bonus de l’éditeur et qu’ils ont tout fait pour retarder, viré les deux patrons du studio, et qu’ils doivent maintenant faire sans éditeur ?
Je veux dire, c’est pas anodin la situation des derniers mois et avant de cracher sur le jeu, on peut à minima attendre de voir ce qui sera proposé. En exemple d’accès anticipé qui a duré 1 an et demi j’ai Hades 2 qui me vient, sauf que l’accès anticipé avait autant de contenu que le premier jeu, ça sera peut-être le cas ici aussi ? Ou en tout cas un contenu conséquent
Sur Below Zero dans l’accès anticipé il y avait des biomes vide, pas de poissons, pas de textures…
J’espère qu’il aura le charme du 1, seul au monde à devoir retrouver l’histoire dans les épaves et chercher à aller toujours plus profond.
3 ans d’accès anticipé ça paraît long, à un moment il faut savoir terminer un jeu et passer à Natural Selection 3 🙂
ON N’ACHETE PAS TANT QU’ON N’EN SAIT PAS PLUS SUR CE QUI SE PASSE DANS LE STUDIO ROGNTUDJU §§§
Je n’achète pas tant qu’il n’y a pas le module VR de toute façon.
Connectez-vous pour laisser un commentaire