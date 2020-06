Solaris: Offworld Combat : du multijoueur en arène et en VR

Solaris: Offworld Combat se dévoile dans une nouvelle vidéo (visible ci-dessus) montrant très succinctement du gameplay. Le jeu propose à huit joueurs de se retrouver en ligne pour s’affronter dans des arènes à l’esthétique pour le moins… particulière. Si les couleurs fluorescentes et les décors remplis d’écrans ne vous effraient pas, vous serez alors peut-être tenté par sa proposition de fast-fps (oui, comme Borderlands 3) : réapparition rapide, armes qui flottent dans les niveaux et même des téléporteurs. Dans une précédente vidéo, publiée en novembre dernier et visible ci-dessous, les développeurs nous expliquaient différents aspects du jeu comme son HUD, le design de ses armes, etc.

Notons que Solaris: Offworld Combat, dont la sortie est prévue pour août 2020, proposera des serveurs dédiés et plusieurs cartes jouables.