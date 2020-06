Phantom: Covert Ops se paye la voix de Solid Snake

Si l’idée de jouer à un jeu d’infiltration emprisonné dans un kayak tactique (sic) ne vous suffisait pas, le nouveau trailer de Phantom: Covert Ops met heureusement la barre encore plus haute. Car vous serez sans nul doute surexcité en apprenant que le General Zhurov sera doublé par l’acteur David Hayter qui n’est autre que le doubleur du célèbre Solid Snake (Metal Gear Solid). Cependant, n’espérez pas retrouver la même voix que lors de vos après-midi passés sur votre Playstation, David Hayter ne refait pas du tout la même interprétation et si son nom n’avait pas été mis en avant, cet article n’existerait pas. Parce qu’en dehors de cette annonce, aucune autre nouveauté à l’horizon dans cette nouvelle vidéo. Ah, on me dit qu’en réalité on savait déjà depuis le mois dernier que David Hayter s’occuperait du doublage mais que tout le monde s’en fout.

Pour les curieux, UploadVR avait pu réaliser une preview du jeu en mai dernier. Ils en ressortaient apparemment ravis titrant la vidéo : Pourquoi Phantom: Covert Ops est l’un des jeux VR les plus immersifs de 2020.

Phantom: Covert Ops est toujours prévu pour le 25 juin prochain en exclusivité sur l’Oculus Store.