Nous y sommes, c’est le jour J. Sam le sérieux est de retour. Nous sommes le 24 septembre et après avoir été reporté une fois, Serious Sam 4 est disponible. Pour fêter cela, une bande-annonce de lancement est disponible et visible ci-dessous.

Vous voulez savoir ce que vaut le jeu ? L’ami Rutabaga vous prépare un test qui, à mon avis, ne sera pas piqué des hannetons. En attendant, le grand sage NoFrag a parler sur Twitter :