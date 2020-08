L’excellent Pistol Whip vient de recevoir une mise à jour intitulée The Heartbreaker Trilogy. Elle ajoute 3 nouvelles scènes pour vous donner envie de vous bouger le fion. Quitte à rester sur votre votre PC comme un gros nerd tout le week-end, faites-le en réalité virtuelle ! Pour les connaisseurs, les trois nouvelles compositions qui accompagnent ces scènes sont : Letting Go – EMBERZ, Embers – Dabin feat. Jill Harris et Another Day – Dabin x Inukshuk (feat. Nevve). Pour le reste, vous avez trois nouveaux modèles de pistolets, quelques modifiers en plus et des achievements.