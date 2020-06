Killing Floor 2 : la mise à jour Perilous Plunder est disponible

C’est via le compte Twitter du jeu Killing Floor 2 que Tripwire Interactive a annoncé la disponibilité de la mise à jour Perilous Plunder. Dès aujourd’hui ! Avec en prime une courte bande-annonce visible ci-dessus. Pour célébrer ça, du 8 au 15 juin, vous gagnerez actuellement deux fois plus d’expérience et aurez quatre fois plus de chance de récupérer des objets en tuant des zombies.

Comme évoqué précédemment, cette mise à jour contient : une nouvelle carte portant le doux nom “Desolation“, ainsi que deux nouvelles armes gratuites à savoir le HRG Teslauncher et le HRG Kaboomstick. Sans oublier des skins et des cosmétiques (gratuits et payants) pour fêter la période estivale. Mais aussi deux armes inédites payantes à savoir le Blunderbuss et le Glock 18C.