Sanity of Morris : l’horreur c’est un héros qui parle trop

Sanity of Morris vient tout juste de se dévoiler avec une bande annonce postée sur Youtube. Ce nouveau jeu d’aventure/horreur est développé par le studio Alterego Games, inconnu au bataillon. Et on ne peut pas vraiment dire que ce que l’on aperçoit pour l’instant dans la vidéo donne envie. Pas seulement parce qu’il s’agit d’un énième walking-sim horrifique, rempli de jumpscares et où le héros n’est équipé que d’une lampe torche. Non, pire que ça. Sanity of Morris semble proposer un héros beaucoup trop bavard qui commente tout. Aussi chiant que votre grand-mère qui ne peut s’empêcher de donner son pronostic sur l’enquête pendant un épisode de Columbo !

Il faut dire que le synopsis n’est pas très engageant non plus :

L’histoire d’un jeune homme essayant de ne pas devenir fou et qui recherche son père malade, rongé par les théories du complot sur le gouvernement et les signaux extraterrestres.

Le principe du jeu sera de découvrir des informations sur la situation de votre père en éclairant, grâce à votre lampe torche, les indices disséminés dans sa maison. Mais attention, car la lumière attirera aussi les ennemis et rester trop longtemps dans l’obscurité vous rendra fou. Des mécaniques qui, sur le papier, pourraient être intéressantes si elles ne sont pas noyées dans une narration insipide et trop envahissante.

Une démo est disponible gratuitement sur Steam. La version finale du jeu, elle, est prévue pour 2020. À noter qu’un événement aura lieu le 18 juin pour présenter les développeurs et le jeu plus en détail.