XREAL Games, les développeurs de Zero Caliber, ont dévoilé il y a quelques jours un court teaser pour leur prochain titre en réalité virtuelle : Gambit! Ce sera un FPS coopératif à 4 joueurs, avec probablement un système de classe dans “un monde pré-apocalyptique“. Ils promettent trois chapitres avec de grandes cartese ainsi que des armes à foison. Pas plus de détails pour le moment, sauf une vague fenêtre de sortie : 2021. Il est fort probable qu’on puisse apercevoir un peu de gameplay le 16 juin prochain, à l’occasion de l’Upload VR Showcase. La plus grande difficulté sera probablement de trouver 3 autres joueurs quand on voit la gueule de la fréquentation des jeux multi en VR.