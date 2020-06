DreamBack VR veut jouer avec votre mémoire

Dreamback est un nouveau (encore) jeu d’horreur en VR qui devrait sortir demain, le 10 juin 2020. Le joueur y incarne un électricien qui… non ne partez pas tout de suite, attendez ! Un électricien qui, des mois après, reste traumatisé par une intervention dans un manoir lugubre. Heureusement, vous entendez parler d’un psychiatre qui peut faire revivre des souvenirs grâce à l’hypnose. Et vous voilà donc parti pour revivre les événements, seulement armé de votre lampe de poche. Car d’après la page Steam du jeu, si le joueur devra résoudre tout un tas d’énigmes il n’y aura en revanche aucun combat.

Dreamback VR est le premier jeu du studio Come Over Gamingest et est compatible Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et WMR. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment.