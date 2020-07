S.T.A.L.K.E.R. 2 se dévoile via un premier trailer

En 2012, nous vous parlions de S.T.A.L.K.E.R. 2, pour vous dire que le projet était annulé. En 2014, nous vous disions que le projet semblait être à nouveau sur les rails. Début 2020, les choses évoluaient et nous vous montrions même une image du jeu. Aujourd’hui, lors de la conférence numérique Xbox Games Showcase, un trailer a été dévoilé.

Visible ci-dessous, il reste cependant bien mystérieux. Pas de date de sortie, pas de gameplay. On y découvre quelques images du jeu et on y ressent cette atmosphère propre à la licence. C’est sur le site Xbox que nous apprenons quelques petits détails supplémentaires comme le fait que vous incarnerez un chasseur de primes et que le jeu sera un open-world. Il sera d’ailleurs le projet le plus grand et le plus immersif fait par le studio GSC Game World jusque-là. Les développeurs promettent également une histoire non-linéaire dans laquelle vos choix auront des répercussions.

Sur la page Facebook officielle du jeu, les développeurs ont répondu à quelques questions concernant le titre. On y apprend par exemple que S.T.A.L.K.E.R. 2 est un standalone et qu’il ne nécessite pas d’avoir découvert le jeu précédent pour comprendre l’histoire et que l’équipe fera en sorte que le modding soit facilement accessible dès la sortie.