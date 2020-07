Découvrez Avowed, un RPG médiéval-fantastique par Obsidian

C’est aujourd’hui que se déroulait la conférence numérique de Microsoft, le Xbox Games Showcase. On a pu y découvrir du gameplay pour Halo Infinite, les annonces de S.T.A.L.K.E.R 2 et Warhammer 40 000: Darktide, mais aussi d’Avowed. Il s’agit d’un jeu de rôle médiéval-fantastique à la première personne développé par le studio Obsidian, à qui l’on doit des jeux comme Fallout: New Vegas, The Outer Worlds ou encore Grounded.

Le titre se dévoile via une vidéo ne montrant absolument rien, n’étant qu’une courte cinématique. La seule chose que nous savons actuellement est que le jeu se déroulera dans le monde fictif d’Eora. Bref, il faudra être patient avant d’en apprendre plus concernant ce titre.