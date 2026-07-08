En octobre 2025, NoFrag avait participé au renouveau du Stunfest, le festival rennais du jeu vidéo. En effet, après un hiatus d’un an et une grosse restructuration, l’association 3hitCombo s’était tournée vers ses adhérents pour l’organisation. C’est ainsi que je me suis retrouvé référent du collège conférences un peu par hasard, et qu’on a profité de l’occasion pour faire un tout premier NoScope en public, entre les concerts, les quiz, les bornes d’arcade, les vieilles consoles, les speedrunners ou les développeurs indépendants. Comme tous les bénévoles avaient trouvé l’expérience géniale, on s’est dit qu’on allait remettre ça en 2026. La prochaine édition se déroulera donc du 23 au 25 octobre dans les mêmes lieux : au 360 à Rennes. Si le thème n’a pas officiellement été dévoilé, la mascotte de cette édition sera le jeu de course Daytona USA.

Comme l’année dernière, le festival s’articulera autour des projets portés par les adhérents des huit collèges suivants :

Agora (animations autour du jeu vidéo, comme des quiz et des blind tests)

Création indépendante et amateure (stands de développeurs indépendants, interviews)

Conférences (tables rondes, podcasts, conférences jouées)

Freeplay (bornes d’arcade, dispositifs vidéoludiques insolites, jeux rétro)

Tournois / e-sport (jeux de combat, mini-tournois, le Ring)

Médiation Culturelle (échanges avec les professionnels du secteur, sensibilisation auprès du public)

Musique (concerts)

Speedrun (marathons, compétitions)

La programmation sera très éclectique et s’adressera à tous les profils : hardcore gamers, noobs, jeunes, vieux, familles… D’ailleurs, si vous souhaitez participer à l’élaboration du Stunfest 2026, il n’est pas trop tard. Vous pouvez toujours adhérer à 3HitCombo et rejoindre des équipes bénévoles passionnées et très motivées sur le serveur Discord de l’asso.

Le programme complet n’a pas encore été révélé, mais pour ceux qui seraient dans le coin, on peut déjà vous dire qu’on prépare une nouvelle fois un NoScope en public ! On a également prévu de faire des interviews sur les stands des développeurs de FPS indés. D’ailleurs, si vous êtes développeurs d’un jeu en vue subjective, sachez que vous pouvez toujours le proposer via le formulaire dédié. Vous pouvez aussi faire un tour sur le serveur Discord officiel. Mais attention, la date butoir est fixée au 15 juillet. Si vous êtes intéressés, il ne reste qu’une semaine, alors dépêchez-vous !

Comme l’année dernière, l’événement sera retransmis sur Twitch, et on essayera, cette fois-ci, de ne pas se faire ban de chaîne. On tentera de proposer de petites choses sur la chaîne de NoFrag, mais vous pourrez aussi voir plein de choses sur celles de 3hitcombo, Stunfest, TeamAskalonn, SpeedThemAll, et sans doute encore d’autres.

Si ça vous intéresse de participer à la préparation du Stunfest, n’hésitez pas à venir sur le Discord de l’asso 3HitCombo pour en discuter. Pour ceux qui voudraient passer nous voir du 23 au 25 octobre au 360 à Rennes, des infos concrètes (programmation musicale, prix des entrées…) seront révélées dans les prochaines semaines.