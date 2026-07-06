Dimanche dernier, nous avons enregistré le 88ᵉ numéro de NoScope sur notre chaîne Twitch. Comme à notre habitude, nous sommes revenus sur l’actualité des FPS de ces dernières semaines, et notamment la prochaine sortie du DLC DOOM: The Dark Ages | Revelations, des images de NO LAW, ou encore des déboires autours de Ghost Recon Over. On est également revenus sur les démos du Steam Néo Fest qui nous ont bien plu.

Après un petit quiz sur les FPS en vacances, on a parlé du seul jeu qu’on a testé depuis le mois dernier : le puzzle game Dimhaven – The Lost Source.

Et comme on avait un peu de temps, s’est un peu plus attardés sur les sorties à venir et les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines.

00:00:00 – Intro

00:01:30 – Les actus FPS : le DLC S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost Of Hope Aarrive cet été

00:04:55 – Les actus FPS : Turok: Origins a l’air vraiment naze

00:08:00 – Les actus FPS : une excellente mise à jour de Witchfire

00:12:08 – Les actus FPS : DOOM: The Dark Ages | Revelations sort le 7 juillet

00:14:48 – Les actus FPS : une démo technique pour NO LAW

00:17:55 – Les actus FPS : c’est probablement la merde pour Ghost Recon Over

00:22:22 – Les actus FPS : Quake Fête Ses 30 Ans

00:26:31 – Les actus FPS : Ground Branch sortira En 1.0 Le 16 juillet prochain

00:30:21 – Les actus FPS : Thief: The Dark Project Remastered annoncé par Nightdive

00:33:10 – DOSSIER : le Steam Néo Fest de juin 2026

00:47:21 – QUIZ : les FPS en vacances

01:02:55 – TEST : Dimhaven – The Lost Source

01:09:53 – À venir (DOOM: The Dark Ages – Revelations, Ground Branch, Halo…)

01:15:27 – À quoi on joue ? (Toxic Commando, Into The Radius 2, Forefront…)

Et si vous n’aimez pas nos tronches, l’émission est également disponible en version podcast sur Soundcloud (jusqu’à la publication de l’émission suivante), mais aussi sur Spotify, Deezer, Anchor.fm ou Pocket Casts.

En espérant que ça vous fasse autant marrer à entendre que nous à le faire, on vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines pour un nouveau NoScope !