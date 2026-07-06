Dimanche dernier, nous avons enregistré le 88ᵉ numéro de NoScope sur notre chaîne Twitch. Comme à notre habitude, nous sommes revenus sur l’actualité des FPS de ces dernières semaines, et notamment la prochaine sortie du DLC DOOM: The Dark Ages | Revelations, des images de NO LAW, ou encore des déboires autours de Ghost Recon Over. On est également revenus sur les démos du Steam Néo Fest qui nous ont bien plu.
Après un petit quiz sur les FPS en vacances, on a parlé du seul jeu qu’on a testé depuis le mois dernier : le puzzle game Dimhaven – The Lost Source.
Et comme on avait un peu de temps, s’est un peu plus attardés sur les sorties à venir et les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines.
00:00:00 – Intro
00:01:30 – Les actus FPS : le DLC S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost Of Hope Aarrive cet été
00:04:55 – Les actus FPS : Turok: Origins a l’air vraiment naze
00:08:00 – Les actus FPS : une excellente mise à jour de Witchfire
00:12:08 – Les actus FPS : DOOM: The Dark Ages | Revelations sort le 7 juillet
00:14:48 – Les actus FPS : une démo technique pour NO LAW
00:17:55 – Les actus FPS : c’est probablement la merde pour Ghost Recon Over
00:22:22 – Les actus FPS : Quake Fête Ses 30 Ans
00:26:31 – Les actus FPS : Ground Branch sortira En 1.0 Le 16 juillet prochain
00:30:21 – Les actus FPS : Thief: The Dark Project Remastered annoncé par Nightdive
00:33:10 – DOSSIER : le Steam Néo Fest de juin 2026
00:47:21 – QUIZ : les FPS en vacances
01:02:55 – TEST : Dimhaven – The Lost Source
01:09:53 – À venir (DOOM: The Dark Ages – Revelations, Ground Branch, Halo…)
01:15:27 – À quoi on joue ? (Toxic Commando, Into The Radius 2, Forefront…)
Et si vous n’aimez pas nos tronches, l’émission est également disponible en version podcast sur Soundcloud (jusqu’à la publication de l’émission suivante), mais aussi sur Spotify, Deezer, Anchor.fm ou Pocket Casts.
En espérant que ça vous fasse autant marrer à entendre que nous à le faire, on vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines pour un nouveau NoScope !
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