Il y a quelques jours, Brendan Greene, le créateur de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS: BATTLEGROUNDS a partagé ses déboires sur X. Son studio indépendant travaille actuellement sur une sorte de moteur, le Melba, ainsi que sur Prologue: Go Wayback!, un jeu de survie nul à chier. Apparemment, l’organisation actuelle ne serait plus viable financièrement – tu m’étonnes, vu le four de sa daube ! –, et il a pris la décision de le restructurer. Comprendre : virer des gens et arrêter des projets. La meilleure décision dans tout ça, c’est l’arrêt du développement de Prologue: Go Wayback!. En revanche, le jeu restera sur Steam et deviendra gratuit, pour tenter de faire perdre quelques heures à un maximum de gens. Ah les salauds, ils n’ont donc aucune pitié ?