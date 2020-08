Présenté l’année dernière, Project xCloud, le streaming de jeu version Microsoft, rejoindra finalement le Xbox Games Pass le 15 septembre prochain. Ce sera bien évidemment disponible en France. Au départ, une centaine de jeux seront de la partie pour jouer sur votre téléphone ou tablette. On ne connait pas encore la liste exacte mais seulement quelques noms comme Sea of Thieves, The Outer Worlds ou encore Destiny 2. Accessible aux membres Xbox Game Pass Ultimate pour un montant mensuel de 12,99€. Il faudra simplement télécharger l’application sur le Google Play Store (pas de mot pour iOS).