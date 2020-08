Apex Legends vient de confirmer qu’un un événement temporaire se déroulera du 11 au 18 août prochain. Intitulé Always Be Closing Evolved, vous serez lâché avec un Mozambique et un Evo Shield alors que le cercle se ferme constamment. À vous de faire le reste. Pour rappel, on avait déjà eu l’occasion de voir une variante de ce mode l’année dernière.

Grab your running shoes and get moving because the Ring sure is. It's Always Be Closing Evolved. 🏃‍♀️🏃‍♂️

Drop-in with a Mozambique and Evo Shield, the rest is up to you. Always Be Closing Evolved runs August 11-18. Let's see what ya got, Legends. pic.twitter.com/lHKIQa2Cis

— Apex Legends (@PlayApex) August 4, 2020