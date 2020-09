À l’occasion du Facebook Connect, Oculus a dévoilé un peu plus POPULATION: ONE, un battle royale en réalité virtuelle au nom très original. Vous pouvez découvrir le trailer de présentation ci-dessous. Il promet un gameplay très vertical avec la possibilité d’escalader, de voler et construire. Il sera jouable seul ou en squad de trois. Le jeu sera cross-play entre l’Oculus Store (Quest/Rift) et le reste (HTC Vive, WMR, Valve Index). Le jeu n’indique pas le nombre de joueurs sur un serveur. C’est déjà difficile pour les BRs “classique” de se faire une place alors je n’imagine même pas en VR où la base de joueurs est encore plus faible. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est avancée.