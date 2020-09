Nos confrères de Gamewatcher ont eu l’occasion d’interviewer les développeurs de Boundary. Ils discutent en détails de la destruction des décors, et confirment l’existence d’un système de pénétration des balles. Même s’il ne sera pas possible de détruire entièrement une station spatiale. Ils précisent le fonctionnement du système de customisation qui sera plus ou moins similaire à celui de Call of Duty: Warzone, et vous aurez le choix de personnaliser votre arme ou combinaison. Youpi ! Côté gameplay, Boundary offrira un grappin pour se déplacer qui semble un peu fonctionner comme celui de Pathfinder dans Apex Legends. À la sortie, le jeu devrait offrir 7 cartes et 4 modes de jeu. La feuille de route des développeurs prévoit déjà l’ajout de cartes, modes, classes et armes. Enfin, à plus long terme, Boundary devrait recevoir des DLCs.

Pour rappel, il doit toujours sortir cette année sur Steam et PS4.