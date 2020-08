Ghostrunner, le FPS de parkour Cyberpunk, vient d’ouvrir les inscriptions pour sa bêta. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire à cette adresse. Attention, il faut aussi rejoindre leur Discord. Elle se déroulera en septembre et son contenu est pour l’instant bien mystérieux. Pour rappel, vous aviez déjà eu l’occasion d’essayer un démo en mai dernier. Ghostrunner est développé en partenariat avec 3D Realms et devrait toujours sortir cette année. Une page Steam est d’ores et déjà disponible. Une nouvelle vidéo de gameplay est disponible à l’occasion de la Gamescom :