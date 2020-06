Operation: Tango, de l’infiltration en coopération pour 2021

Operation: Tango est un nouveau jeu d’infiltration uniquement jouable à deux en coopération. Reprenant en quelque sorte le principe de Hacktag, l’un des joueurs se déplace en vue FPS à l’intérieur de différentes pièces et doit éviter de se faire repérer par les ennemis patrouillant la zone. L’autre joueur est chargé du piratage et, tel un hackerman, débloque l’ouverture des portes, prend le contrôle des caméras de surveillance, etc.

Un concept qui semble plutôt sympa sur le papier, même si le trailer illustrant le jeu ne donne pas franchement envie pour le moment. Le jeu est prévu sur PC (Steam) pour 2021.