Aie aie aie, on avait oublié que c’était la saison des licenciements ! On ne pouvait pas décemment mettre tous les fruits pourris dans le même panier, alors on a fait un article dédié à Microsoft et Arkane, mais d’autres studios ont aussi fait du ménage ces derniers jours…

Otherside Entertainment et la malédiction de l’immersive sim

Alors que le studio avait déjà licencié 17 personnes au début du mois de juin, on a appris que le studio de Warren Spector, qui vient de sortir l’immersive sim coopératif Thick as Thieves, avait dû se séparer de 18 salariés supplémentaires. Si les premiers travaillaient sur Argos: Riders on the Storm, un projet désormais annulé, les suivants étaient sur le dernier titre en date du studio. Certes, on peut lui reprocher un manque de contenu, mais il propose tout de même une très bonne expérience pour les 5 € demandés. Cela n’a manifestement pas suffi, et le studio a indiqué à nos confrères de Game Developer que l’engouement, bien qu’encourageant, ne permettait pas au studio de survivre en l’état. Ils déclarent également qu’il reste moins de 10 personnes pour maintenir Thick as Thieves, et qu’ils n’ont pas de projet de prochain jeu pour l’instant. Ça ne sent pas très bon pour le futur d’Otherside.

Il y a parfois une justice : les jeux pourris aussi se cassent la gueule

Depuis sa sortie en accès anticipé, nous n’avons pas reparlé du MMOFPS PIONER. Tout simplement parce que c’était nul à chier. Un feeling de merde, des graphismes et des mécaniques de gameplay d’un autre temps, des animations ridicules et des dialogues chiants comme la mort à n’en plus finir. Et ça, c’est sans compter les nombreux bugs, les crashs qui faisaient perdre sa progression ou les nombreuses maintenances empêchant de lancer le jeu. Il était pourtant très prometteur, mais il nous avait suffi de quelques heures pour nous rendre compte de l’arnaque. Évidemment, nous n’avons pas été les seuls à trouver ça pourri, et malgré des pics de 800 joueurs simultatnés, PIONER ne fait pas assez rentrer d’argent dans les caisses du studio russe GFA Games. Si l’on en croit Insider Gaming, les problèmes auraient fait surface en avril, quand on avait appris que le studio était criblé de dettes. Fin mai, une requête judiciaire a été envoyée à Moscou pour le placer en faillite, mais aucune mesure ne semble avoir été prise depuis. Si on ne parle pas de licenciement direct, c’est tout simplement parce que ce sont les salariés qui sont partis d’eux-mêmes, car ils n’étaient plus payés. Sympa.

Quand des playtests provoquent des licenciements, il faut se poser les bonnes questions

Il y a quelques jours, Game Developer révélait que les britaniques de Red Rover Interactive, qui travaillent sur le très décevant Enginefall, entamaient une restructuration. Bien qu’ils aient été soutenus par le géant Krafton à hauteur de 15 millions de dollars en 2024, ils ne parviennent pas à s’en sortir. Des postes en Grande-Bretagne et en Norvège vont sauter pour tenter de sauver le convoi, qui a du mal à rester sur les rails. Lors des différents playtests, on avait trouvé l’expérience certes originale, mais particulièrement ratée. Le feeling de free-to-play asiatique des années 2010, la boucle de gameplay déséquilibrée et les visuels datés ne nous avaient pas franchement impressionnés. Comme ce sont des playtests, impossible d’avoir les chiffre de fréquentation. Mais il faut croire que les résultats ne sont pas très satisfaisants s’ils resserrent la vis dès maintenant, alors qu’une date de sortie en accès anticipé n’a toujours pas été précisée. Si vous voulez vous faire votre propre avis, il est toujours possible de demander un accès depuis la page Steam du jeu.