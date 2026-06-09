Hier soir, nous avons enregistré le 87ᵉ numéro de NoScope sur notre chaîne Twitch. Comme à notre habitude, nous sommes revenus sur l’actualité des FPS de ces dernières semaines, et notamment les playtests d’Hell Let Loose: Vietnam, la nouvelle saison de Marathon, ou encore le milliard financé pour Star Citizen. On a aussi fait un long détour sur les annonces du Summer Game Fest et autres showcases qui se sont déroulés jusqu’ici.

Après un petit quiz un peu dur sur les FPS qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de récemment : Subnautica 2, Fatekeeper, Luna Abyss, The adventures of Sir Kicksalot, Call of the Elder Gods, Thick as Thieves et Reaper Actual.

00:00:00 – Intro

00:01:28 – Les actus FPS : les playtest d’Hell Let Loose: Vietnam étaient bien

00:05:55 – Les actus FPS : Destiny, c’est fini !

00:08:09 – Les actus FPS : le milliard pour Star Citien

00:12:50 – Les actus FPS : la saison 2 de Marathon a l’air sympa

00:16:27 – Les actus FPS : annonce du prochain CallOf’

00:19:48 – Les actus FPS : les projets alléchants de Warhorse Studios

00:22:07 – DOSSIER : Les annonces des showcases qui nous ont marquées (ILL, WARDOGS, DOOM, Metro 2039…)

00:52:00 – QUIZ : les FPS pendant la Seconde Guerre mondiale

01:23:38 – PREVIEW : Fatekeeper

01:34:23 – PREVIEW : Subnautica 2

01:43:35 – TEST : Luna Abyss

01:55:17 – TEST : The Adventures of Sir Kicksalot

01:59:28 – TEST : Thick as Thieves

02:04:55 – PREVIEW : Reaper Actual

02:08:12 – TEST : Call of the Elder Gods

02:10:55 – À venir (SAND: Raiders of Sophie, MOLE, Dimhaven, Empulse…)

02:09:40 – À quoi on joue ? (Abyssus, Rogue Point, Al’ulA)

Et si vous n’aimez pas nos tronches, l’émission est également disponible en version podcast sur Soundcloud (jusqu’à la publication de l’émission suivante), mais aussi sur Spotify, Deezer, Anchor.fm ou Pocket Casts.

En espérant que ça vous fasse autant marrer à entendre que nous à le faire, on vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines pour un nouveau NoScope !