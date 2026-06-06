Lundi 8 juin à 21 heures, nous enregistrerons le 87ᵉ numéro de NoScope sur notre chaîne Twitch. Comme à notre habitude, nous reviendrons sur l’actualité des FPS de ces dernières semaines, et notamment les playtests d’Hell Let Loose: Vietnam, l’annonce d’une sortie pour cet été de l’accès anticipé de WARDOGS, ou encore le milliard financé pour Star Citizen. On reviendra également sur les annonces du Summer Game Fest et autres showcases qui se sont déroulés jusqu’ici.

Après un petit quiz qui vous permettra de gagner un jeu chez notre partenaire Gamesplanet, on parlera de ceux qu’on a testés récemment, et il y en a encore un paquet : Subnautica 2, Fatekeeper, Luna Abyss, The adventures of Sir Kicksalot, Call of the Elder Gods, Thick as Thieves, Reaper Actual… Peut-être qu’on ne parlera pas de tout…

Alors, attrapez une poignée de cacahuètes, et rejoignez-nous sur Twitch lundi 8 juin à 21 heures.

Si vous n’êtes pas disponibles, pas de souci : l’émission sera disponible en VOD sur notre chaîne YouTube. Et si vous préférez éviter de voir nos tronches, vous pourrez nous retrouver en audio sur Spotify, Deezer, Anchor.fm, Pocket Casts, Podchaser ou PlayerFM.