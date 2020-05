Nique la police : Sludge Life est disponible gratuitement sur l’EGS

Déjà présenté dans un trailer au mois de février, Sludge Life, est sorti hier, gratuitement, sur l’Epic Game Store. Il est édité par Devolver et développé par Terri Vellmann et Doseone. Ils sont notamment connus pour avoir sorti High Hell, un jeu de tir frénétique aux couleurs psychédéliques. Dans ce titre à la première personne, vous incarnerez Ghost, un jeune tagueur ambitieux qui cherche à rejoindre l’élite du graffiti sur une île complètement polluée. Il vous faudra donc déposer un maximum de tag pour augmenter votre popularité dans ce monde ouvert remplit de mini-jeux et de scènes abjectes que vous pourrez immortaliser avec votre appareil photo.

Finalement, tout comme son prédécesseur, Sludge Life est avant tout destiné à certaines catégories de personnes comme, les amateurs d’humour pipi-caca, les zoophiles et autres détraqués. En effet, vous y trouverez toutes sortes de personnalités caricaturées bien sympathiques comme le chat à double anus.