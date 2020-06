Nine To Five clôturera son alpha plus tôt que prévu, le 21 juin

L’alpha privée de Nine To Five, qui devait initialement durer un mois, se terminera finalement le 21 juin. Dans une vidéo postée sur YouTube, le patron du studio explique en effet qu’ils ont déjà reçu bien plus de retours que ce qu’ils envisageaient au départ. Ils souhaitent donc se mettre dès maintenant à travailler sur la prochaine itération du jeu, sans donner plus de précisions sur une éventuelle date de sortie. De plus, les développeurs ont remarqué que l’écart entre les nouveaux joueurs et les vétérans s’était très (trop) rapidement creusé. Certains joueurs ont très vite appris la carte par cœur et amélioré leur équipement au maximum. Puisque le jeu ne gère pas encore l’expérience des joueurs lors du matchmaking, les développeurs préfèrent éviter le carnage et ne pas dégoûter les néophytes arrivant sur le jeu.

Plus tôt cette semaine, quelques membres du studio répondaient aux questions des joueurs dans une vidéo de 20 minutes visible ci-dessous :