Après plusieurs mois sans aucune mise à jour, Mordhau vient de sortir sa 18ème mise à jour. Cette dernière vient avec l’arrivée d’une nouvelle arme, le polehammer, qui réunit le meilleur des deux mondes : celui de la masse et de la hallebarde. Pour les amateurs de vikings, quelques nouveaux boucliers sont disponibles. De plus, les serveurs 80 joueurs sont de retour pour le mode Frontline et Invasion. Néanmoins, il reste toujours possible de jouer sur les serveurs 48 joueurs. Ce qui est de très loin plus agréable. Comme d’habitude, le patch apporte aussi son lot d’équilibrages sur le système de combat que je vous invite à découvrir en détail sur le changelog. Le plus gros changement concerne le parry. Dorénavant, si un ennemi vous loupe pendant votre garde, vous pouvez attaquer à nouveau plus rapidement. Cela devrait faciliter la vie dans certaines situations en 1vsX. Pour le reste, la mise à jour apporte de nouvelles possibilités cosmétiques aussi bien pour les armes que pour les personnages. Tout le changelog est trouvable ici