La mise à jour 1.11.0 est disponible pour Miscreated

Il y a quelques jours, Entrada Interactive publiait sur leur chaîne YouTube une vidéo de présentation de leur prochaine mise à jour pour Miscreated. Cette dernière est sortie aujourd’hui.

Une safe zone est désormais disponible sur chacune des deux cartes du jeu et des PNJ vendeurs s’y trouvent. Cela redonne de l’intérêt au système de coins, tant celui-ci était devenu presque inutile sur les serveurs officiels. Si un système d’achat était déjà disponible sur les serveurs non-officiels, c’est la première fois qu’il est possible d’obtenir des armes et de l’équipement de la sorte sans avoir recours à des mods. Chose intéressante, les développeurs ont prévu le fait que des emmerdeurs s’amuseraient à camper à l’extérieur de la zone afin de cueillir les joueurs venant d’acheter du stuff tout neuf. Ils ont mis à disposition un PNJ qui fait office de taxi, vous téléportant directement à votre base. Le système de cuisine a été amélioré via l’ajout de nouvelles recettes et en reliant plus ensemble les différents aspects du jeu comme la chasse et l’agriculture. Avec ça, il y a eu un équilibrage de l’apparition des objets afin de rendre plus rare l’obtention d’armes et de munitions dans la nature.

Les véhicules sont eux aussi améliorés. Ils sont plus résistants et le pourcentage de dégât affiché dans leur interface est désormais le bon. Aussi, certains des composants jusque-là indispensables pour démarrer un véhicule ne sont plus nécessaires. Enfin, quelques corrections, ajustements et équilibrages. Le patch note complet est disponible sur Steam.