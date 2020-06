Monstrum 2 montre une nouvelle cinématique

On vous en parlait il y a déjà un an, Monstrum II se rappelle aujourd’hui à nous avec un nouveau teaser visible ci-dessus. On y apprend pas grand chose, d’autant plus qu’il s’agit d’une cinématique et non de gameplay extrait du jeu. Monstrum II vient tout juste de terminer une session d’alpha privée débutée en début d’année et annonce une bêta privée d’ici la fin de l’année. Cette dernière sera réservée aux personnes ayant précommandé le jeu, même si vous avez aussi une chance d’être sélectionné en vous inscrivant gratuitement sur le site officiel.

Pour rappel, Monstrum était un FPS où, dans un labyrinthe généré de manière procédurale, le joueur devait échapper à un monstre contrôlé par l’IA. Dans cette deuxième mouture, ce monstre sera aussi contrôlé par un autre joueur. Plusieurs créatures seront disponibles avec chacune leurs particularités. Côté humain, quatre prisonniers devront coopérer pour réussir à atteindre la sortie sans se faire écharper par les monstres.

Le jeu est toujours prévu pour 2020 et devrait arriver en accès anticipé sur Steam à l’automne.