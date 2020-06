L’éditeur Funcom a profité de l’IGN Summer of gaming pour annoncer Metal: Hellsinger. Un FPS rythmique sur fond de heavy metal développé par le studio The Outsiders. Le jeu vous proposera d’abattre des démons à l’aide d’armes dévastatrices. Et cela, à travers une campagne scénarisée et narrée par Troy Baker, l’homme qui double le célèbre Claptrap.

La bande-son est composée par certains grands noms de la scène metal, comme Alissa White-Gluz du groupe Arch Enemy, Mikael Stanne du groupe Dark Tranquillity, Matt Heafy du groupe Trivium ou encore Björn Strid du groupe Soilwork. Une courte bande-annonce permet de découvrir un petit peu de gameplay et montre un système de scoring basé sur le bon respect du tempo de la musique. Le jeu sortira en 2021 sur PC, PS4, Xbox One et sur la prochaine génération de consoles. Une page Steam est déjà disponible.