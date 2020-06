C’est avec grand fierté que Sean Murray vient d’annoncer sur son compte twitter que No Man’s Sky sera jouable en crossplay à partir de demain.

“Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu’à partir de demain, les joueurs de PlayStation 4, de Xbox One et de PC pourront tous explorer, voyager, survivre, construire et commercer ensemble. Maintenant, No Man’s Sky rejoint le groupe de jeux prenant en charge le multijoueur multiplateforme.”

De plus, il est suivi par un blog qui détaille toutes les fonctionnalités qui viendront avec cette mise à jour. Outre la possibilité de jouer avec les joueurs consoles, la mise à jour introduira de nombreux correctifs et d’outils supplémentaires comme des corrections de bugs, la possibilité de pouvoir traduire automatiquement le chat vocal, des améliorations pour la VR ou encore une plus grande facilité pour cibler les autres joueurs.

Pour rappel, suite à la sortie désastreuse du titre, Hello Games avait entrepris de sortir énormément de contenus pour sauver No Man’s Sky de la noyade. Ainsi, il nous avait fourni pleins de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de jouer en multijoueur ou encore de parcourir les fonds marins des planètes. On suppose que No Man’s Sky continuera de recevoir encore pas mal de mises à jour. Et qu’il bénéficiera peut-être même par la suite d’un portage pour la prochaine génération de consoles.