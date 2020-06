À l’heure matinale où vous lisez ces lignes, sachez que la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone est disponible. Initialement prévue pour le 3 juin dernier, Activision avait pris la décision de finalement repousser sa sortie. Vous pouvez retrouver le trailer de lancement ci-dessous. On est toujours en attente du changelog complet, mais on sait tout de même que de nouveaux opérateurs et de nouvelles armes sont disponibles.