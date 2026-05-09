Mecha Force, le shooter d’action destiné aux weebs endurcis, se dévoile

À l’occasion du Wishlisted Indie Game Showcase, le studio MING a dévoilé un shooter d’action nommé Mecha Force où vous incarnerez un pilote de robot géant devant luttant contre les Dominators. De plus, comme tout bon animé japonais qui se respecte, Machineera, une anime girl so kawaii avec sa voix de crécelle, vous accompagnera durant vos batailles épiques remplies d’effets visuels. Il vous sera possible de customiser les bras de votre mecha afin de balancer divers projectiles sur des ennemis plutôt véloces. Avec sa composante roguelite, les cartes seront générées aléatoirement et des atouts temporaires seront probablement proposés durant la partie. D’ailleurs, une démo est déjà disponible depuis la page Steam du jeu, si vous souhaitez vous faire une idée du gameplay. À la rédac, ça nous en touche une sans bouger l’autre et si vous n’assumez pas votre amour pour les japaniaiseries, sachez qu’on vous juge, mais qu’on vous aime quand même.

Il faut le reconnaître, la direction artistique est très réussie, que ce soit au niveau du design du mecha ou des ennemis. Mais le gameplay ne semble pas particulièrement impactant, avec des boss qui ont l’air d’être de vrais éponges à balles. Et le dégueuli d’effets visuels découlant de certaines attaques occupent tellement le champ vision que l’on ne presque plus rien. Pour le moment, Mecha Force n’a pas de date de sortie annoncée, mais vous pouvez toujours ajouter ce dernier à votre liste souhaits Steam, si vous êtes intéressés.