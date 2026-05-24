Le très joli Fatekeeper sortira en accès anticipé le 2 juin

Dans un nouveau trailer publié le 21 mai dernier, les 13 développeurs du studio derrière Fatekeeper ont annoncé la sortie de l’accès anticipé pour le 2 juin prochain. Les précédentes vidéos nous avaient plutôt impressionnés, notamment grâce à des visuels extraordinaires, surtout pour une si petite équipe. Et le gameplay semble également prometteur, avec un mélange de combats à l’épée, de pièges environnementaux et de magie, qui fait évidemment penser à Dark Messiah of Might & Magic.

Sur la page Steam, le studio indique qu’il y aura environ deux heures de jeu dans cet accès anticipé. La version finale est attendue 18 mois plus tard, et devrait proposer une quinzaine d’heures de jeu. Les développeurs précisent qu’il sera initialement proposé à « un prix très réduit », qui augmentera au fur et à mesure des mises à jour.

En attendant le 2 juin prochain, vous pouvez toujours ajouter Fatekeeper à votre liste de souhaits Steam s’il vous tente.