Deadzone Rogue 2 pointe le bout de son nez avec une démo prochainement disponible

Deadzone : Rogue sortait en version finale il y a à peine 9 mois, et voilà que son successeur est déjà annoncé ! La rédaction avait plutôt apprécié ce FPS roguelite coopératif développé par Prophecy Games, le studio à l’origine de Tribes 3 : Rivals. Alors que ce premier opus se déroulait dans l’espace, le lore de Deadzone Rogue 2 nous emmènera visiblement sur Terre pour continuer le combat contre Monarch (le grand méchant du premier). On peut donc s’attendre à de nouveaux environnements, ennemis, et éléments de progression inédits qui, selon l’équipe de dev, justifiaient un tout nouveau jeu et non une simple mise à jour de contenu pour DZR1. Cela dit, il est précisé dans le billet de blog Steam que le premier titre continuera de bénéficier de correctifs si nécessaire.

Du reste, on apprend également qu’une démo gratuite devrait sortir incessamment sous peu pour nous permettre de tester les nouvelles features qu’offrira ce DZR2 en avant-première. Enfin, tout comme son prédécesseur, Deadzone Rogue 2 ne sortira pas directement en version 1.0, mais sera tout d’abord disponible en accès anticipé pendant une durée indéterminée. À noter que, pour ce qui est du prix, il est annoncé comme étant similaire à celui du jeu précédent, qui se trouve actuellement à 25 €. En tout cas, si le nouveau titre de Prophecy Games vous hype un tant soit peu, direction sa page Steam pour le mettre dans votre wishlist et ainsi être informés de la sortie de la démo à venir. Sinon, vous pouvez suivre assidûment les articles de NoFrag, ça marche aussi.