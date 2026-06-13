Sorti en janvier dernier, l’accès anticipé de The Midnight Walkers n’a pas connu le succès escompté et face à cette dure réalité, le studio indé Oneway Ticket a récemment publié un billet de blog Steam pour annoncer des changements drastiques. Tout d’abord, sans grande surprise, une restructuration de l’équipe de dev a été opérée et dorénavant, une équipe réduite tentera de terminer le développement du jeu. Puis, vu le nombre faiblard de joueurs et le coût de maintenance des serveurs, cela n’était plus tenable pour le studio qui a décidé d’arrêter les frais et de trouver une solution plus viable pour maintenir le jeu actif. Comme vous pouvez le constater, ça sent plutôt le roussi pour The Midnight Walkers et dans l’espace commentaires du présent billet, les joueurs Steam préfèrent débattre sur leur vision du jeu. Certains estiment que le PvP était une erreur, et affirment que le PvE aurait été plus viable.

Difficile de vous recommander The Midnight Walkers en l’état, mais si vous êtes un peu maso sur les bords, vous pouvez vous procurer l’accès anticipé sur Steam pour environ 18 €.