Vous pouvez découvrir sur le trailer ci-dessous Exocorps, un FPS multijoueur à l’ambiance sci-fi qui s’inspire de (retenez votre souffle) : Counter-Strike, Quake, Tribes et Starship Troopers. Il offrira plusieurs modes de jeu : FFA, TDM ou encore CTF. Un maximum de 10 joueurs pourront s’affronter. Alors oui, ce n’est pas très beau, ça tourne sur l’Unreal Engine 3. En développement depuis plus de 5 ans, Exocorps était à l’origine pensé pour être un titre 1vs1, mais les développeurs ont préféré augmenter le nombre de joueurs. Ça arrive le 17 septembre prochain en accès anticipé sur Steam, et pour l’instant on ne connaît pas le prix.