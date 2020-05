La mise à jour 1.7 d’Insurgency: Sandstorm, qui apportera les tant attendues cartes nocturnes, sera en test du 28 mai au 1er juin. Cette phase de préparation, avant le déploiement du patch sur les serveurs live, sera l’occasion de découvrir une nouvelle carte, Tideway. Cinq nouvelles armes font aussi leur apparition : Honey Badger, Grease Gun, AS val, Sterling et Welrod. Enfin, toutes les cartes (même Tideway) reçoivent une version nocturne. Tout le monde sait que la guerre est plus belle la nuit. Pour vous y retrouver, New World Interactive mettra à votre disposition des lunettes et des viseurs de vision nocturne, ainsi que des lasers infrarouge. Le changelog complet sera disponible sous peu.

Pour accéder aux serveurs de test, rien de plus simple, il faut installer la branche Community Test Environment dans votre bibliothèque Steam.