The Lost Wild sort de terre et s’offre un nouveau trailer

On le pensait retrouvé au stade de fossile, mais non : The Lost Wild est encore en vie et nous offre un trailer fort sympathique accompagné d’une fenêtre de sortie pour 2027. Même certains confrères ont cru qu’il s’agissait de Jurassic Park: Survival. Le studio Great Ape Games a visiblement pris un peu de retard, puisqu’on vous parlait initialement d’une sortie pour 2024. On va tout de suite oublier les Turok, puisque qu’ici, le titre mise tout sur de la survie basée sur la fuite et la discrétion.

On incarnera Saskia, une fille qui se réveille sur une île mystérieuse envahie par des créatures du crétacé et vous devrez survivre tout en élucidant les énigmes de l’île mais aussi votre rôle dans l’histoire. Un peu à la maniere d’un A Quiet Place, vous devrez fouiller pour récupérer des matériaux, faire diversions, vous cacher et bien entendu, fuir. Concernant les dinosaures, ils seront gérés par une IA qui tentera de reproduire le comportement de véritables animaux sauvages. Rien que ça. On est donc curieux de voir comment les dinosaures s’en prennent au joueur, aux PNJ, ou comment ils s’entre-tue. Il faudra cependant s’armer de patience et attendre 2027 en espérant voir du gameplay prochainement.

En attendant vous pouvez d’ores et déjà ajouter The Lost Wild à votre liste de souhaits sur Steam.