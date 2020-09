Cette semaine, nous avons eu un grave problème à la rédaction de NoFrag. Nous qui pensions faire partie de l’élite, des PGM, nous avons déchanté en découvrant la gamme de produit pour gamer LevelUp. Diantre, il semblerait que sans ça, ou sans les chewing gum pour gamer de chez Razer, nous ne fassions finalement pas le poids contre les joueurs d’aujourd’hui. Comment alors affirmer notre supériorité et continuer de répandre la mauvaise foi sur internet ? C’est là que nous avons décidé de nous constituer un stock gigantesque de produit pour gamer, et pour cela nous avons besoin de votre soutien. Il faut remplir les caisses de NoFrag en réalisant des achats via les liens affiliés ci-dessous. Car rappelons que NoFrag est une association de loi 1901 qui vit grâce au soutien de ses lecteurs. Alors, merci à vous et bon shopping.

Chez Amazon :

Chez Gamesplanet :

Comme souvent chez notre partenaire Gamesplanet, le week-end rime avec un tas de promotions plus ou moins intéressantes. Il y a toujours des offres sur la saga Star Wars, le catalogue Ubisoft à prix réduit auquel s’ajoute ce week-end l’éditeur Frontier (Elite Dangerous, Planet Zoo, etc.). Plus particulièrement :

Encore merci pour votre soutien, longue vie à NoFrag et bon week-end !