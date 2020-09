Pour être tout à fait honnête, j’ai une gueule de bois terrible aujourd’hui alors je n’ai pas vraiment l’inspiration pour introduire ce nouvel article consacré aux bons plans. De toute façon, on ne va pas se mentir, vous n’êtes là que pour consommer, cliquer comme des acharnés sur les liens ci-dessous. Et heureusement, car grâce à vous NoFrag peut continuer à écrire ce qu’il veut sur ce qu’il veut, sans aucune pression. Alors, jetez vous sur les bonnes affaires qu’on vous a dégoté ce week-end et allez remplir les caisses de NoFrag !

Chez Amazon :

Chez Gamesplanet :

Beaucoup de promotions ce week-end chez notre partenaire Gamesplanet. Vous avez évidemment toujours le moyen de précommander Call of Duty: Black Ops Cold War à 53,99€. Ou sa version Ultimate (qui contient le pass de combat) est en promo à 80€ au lieu de 89€.

Pour le reste, vous pourrez dégoter :

Encore merci à vous pour votre soutien et bon week-end !